Первая автоколонна 19-го Гумрейса Ахметова доставит на Донбасс обновленные наборы выживания

Утром 7 мая из Днепропетровска в Донецк выехала первая майская автоколонна 19-го Рейса Рината Ахметова с продуктами для мирного населения Донбасса, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

35 большегрузных автомобилей везут в логистический центр Штаба на «Донбасс Арене» 700 тонн продуктов: сахар, муку, крупы, горох, макароны, овсяные хлопья, подсолнечное масло, сгущенное молоко, соль, паштет, консервы из сардины, детские пюре, детские смеси и каши.

«Особенность этой колонны в том, что мы начинаем доставку обновленных продуктовых наборов, которые уже в мае получат те, кто нуждается в помощи. Мы заменили проблемную тушенку и кильку консервами куриного паштета и сардинами в масле, вместо перловой крупы в наборе теперь горох. Кроме этого, в мае в набор включена соль. Обновленный 12-килограммовый пакет от Штаба Рината Ахметова мирные жители Донбасса начнут получать уже после 12 мая», - прокомментировал отправку колонны волонтер Гуманитарного штаба Максим Ровинский.

Доставка этих продуктов позволит волонтерам в Донецке сформировать 50 тысяч наборов выживания для взрослых и 11 тысяч детских наборов.

Эта помощь предназначена для самых социально незащищенных категорий мирного населения Донецкой и Луганской областей, которые живут за линией соприкосновения - для стариков, матерей-одиночек, инвалидов, детей-сирот.

Кроме продуктовых наборов, машины везут в Донецк 12 тысяч подарков от Рината Ахметова ко Дню Победы для ветеранов-фронтовиков, которые проживают на неподконтрольных территориях.

Всего подарки получат 38 тысяч ветеранов-фронтовиков. В этой колонне – 12 тысяч подарков. Машины везут конфеты, бисквитный рулет, чай, гигиенический набор (шампунь, мыло туалетное и мыло хозяйственное), чашку и открытку.

«Ринат Ахметов каждый год поздравляет ветеранов, и этот год не исключение, - отметил Максим Ровинский. - Каждый фронтовик в городах, где работает Штаб, ежемесячно получает помощь продуктами от Гуманитарного штаба Ахметова. В канун Дня Победы очень важно уделить внимание каждому из них».

Всего в мае Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить на Донбасс продукты для формирования 350 тысяч наборов выживания для взрослых и 42 тысяч детских наборов для мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на 6 мая 2015 года, волонтеры Гуманитарного штаба выдали более 2 млн. 900 тыс. продуктовых наборов мирным жителям Донецкой и Луганской областей.