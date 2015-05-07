В семьях переселенцев в Днепропетровской области родилось 350 детей

11:56, 07 мая 2015
Новости регионов
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С марта 2014 года на территории Днепропетровской области в семьях временных переселенцев из Донбасса и Крыма родилось 365 детей, больше половины из которых - мальчики

В семьях переселенцев в Днепропетровской области родилось 350 детей / Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации, в семьях переселенцев родилась одна тройня и две двойни.

«Врачи Днепропетровского областного перинатального центра принимали тройню и двойню, а врачи перинатального центра Днепропетровской городской клинической больницы №9 - еще одну двойню», - отметила главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Екатерина Каира.

По ее словам, еще 338 беременных находятся на учете в медицинских учреждениях региона и ожидают пополнения в семье.

Сейчас в Днепропетровской области проживает более 12,8 тысячи детей, переехавших из Донбасса и Крыма.

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