Употребление фруктозы усиливает чувство голода

В новом исследовании приняли участие 24 человека. Добровольцам дали напитки, подслащенные глюкозой или фруктозой. Затем участникам показали фотографии калорийной пищи и спросили, насколько они голодны. Также специалисты просканировали мозг добровольцев, пишет meddaily.ru.

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Участники, выпившие напиток с фруктозой, испытывали более сильное чувство голода. Кроме того, при взгляде на фотографии еды у них сильнее повышалась активность в орбитофронтальной и зрительной коре головного мозга по сравнению с теми добровольцами, которым дали напиток с глюкозой. К тому же, после фруктозы уровень инсулина в плазме возрастал не так сильно, как после приема глюкозы.

Исследователи предлагали добровольцам выбрать между денежным вознаграждением и едой. Участники, выпившие напиток с фруктозой, чаще отказывались от денег в пользу пищи. По словам специалистов, глюкоза способствует возникновению чувства сытости, а фруктоза - нет. Поэтому из-за приема фруктозы повышается субъективная ценность калорийных продуктов. Это подталкивает людей к приему пищи.