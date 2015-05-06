Киевсовет планирует увеличить финансирование программы "Здоровье киевлян"

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Киевского городского совета, соответствующие изменения в бюджет города на 2015 год и программу социально-экономического развития будут внесены на пленарном заседании 14 мая.

Как напомнил председатель комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, сопредседатель фракции "УДАР-Солидарность" Андрей Странников, при принятии бюджета города на этот год на финансирование программы "Здоровье киевлян" было заложено 226,562 млн грн.

По его словам, по результатам первого квартала 2015 года было выделено дополнительное финансирование в размере 90,4 млн грн.

Соответствующими изменениями в бюджет предполагается в целом увеличить финансирование мероприятий, в частности, Департамента здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) на 177,1 млн грн.

Так, кроме дофинансирование городской целевой программы "Здоровье киевлян", еще около 50 млн грн будут направлены на закупку медикаментов для лечебно-профилактических учреждений, 30 млн грн - на питание для лечебно-профилактических учреждений и 6,7 млн грн - на закупку оборудования для Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы.

Также Странников сообщил, что предполагается выделить 30 млн грн районным в городе Киеве государственным администрациям на приобретение медикаментов по льготным рецептам.