На Львовщине мужчина госпитализирован в реанимацию из-за укуса змеи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратурой области обжаловано решение суда, которым отказано в удовлетворении иска Белгород-Днестровского межрайонного прокурора.

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«Исковые требования заключались в истребовании целостного имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Солнечный» из незаконного владения предприятия (туризм) и передачу его в пользу государства в лице Фонда госимущества Украины», - отметили в пресс-службе.

Общая площадь имущественного комплекса составляет более 5 тыс. кв. м. Площадь земельного участка, на котором он расположен в курортном пгт Сергеевка, составляет 20 тыс. кв. м.