Житомирщина: мужчина попал в реанимацию из-за укуса змеи

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, 4 мая в пункт связи 12-й государственной пожарно-спасательной части города Овруч от дежурного центральной районной больницы поступило сообщение о том, что в поселке Первомайское мужчину укусила змея.

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Выяснилось, что 22-летний пострадавший работал по хозяйству на собственном подворье и внезапно почувствовал резкую боль в ноге. Наклонившись, мужчина увидел на земле змею. Пресмыкающееся укусило пострадавшего за палец левой ноги. Родственники, которые находились в доме, услышали крик мужчины и выбежали во двор, они вызвали «скорую». Больного госпитализировали в реанимационное отделение Овручской центральной районной больницы. Его состояние средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля в Овручском районе уже случались случаи укусов людей опасными пресмыкающимися.