Во Львове угарным газом отравились 8 человек

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

В частности, 2 мая в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома на улице Стрыйской в результате неисправности газовой колонки отравились угарным газом три человека, в том числе 3-месячный ребенок.

3 мая на улице Ангарной в частном доме угарным газом также отравились три человека, в том числе трехлетний ребенок.

Кроме того, 2 мая на улице Скорины в квартире четырехэтажного жилого дома в результате неисправности газовой колонки получил отравление угарным газом 38-летний мужчина, а 3 мая на улице Повстанческой в квартире пятиэтажки - 29-летний мужчина.