Во Львове угарным газом отравились 8 человек
11:07, 05 мая 2015Новости регионов
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Во Львове за минувшие выходные, 2-3 мая, в медицинские учреждения города с диагнозом „отравление угарным газом” госпитализированы 8 человек, в том числе двое детей.
Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
В частности, 2 мая в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома на улице Стрыйской в результате неисправности газовой колонки отравились угарным газом три человека, в том числе 3-месячный ребенок.
3 мая на улице Ангарной в частном доме угарным газом также отравились три человека, в том числе трехлетний ребенок.
Кроме того, 2 мая на улице Скорины в квартире четырехэтажного жилого дома в результате неисправности газовой колонки получил отравление угарным газом 38-летний мужчина, а 3 мая на улице Повстанческой в квартире пятиэтажки - 29-летний мужчина.
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