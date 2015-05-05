В больницах Черкасской области прошли лечение почти 700 участников АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе департамента здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, в учреждениях здравоохранения области зарегистрировано 1 тыс. 141 обращения за медицинской помощью от 687 участников АТО. Из этих обращений в условиях лечебно-профилактических учреждений проведено 812 курсов стационарного лечения. В Черкасском областном центре медико-социальной экспертизы осмотрено 47 участников АТО. Из числа осмотренных медико-социальными экспертными комиссиями 19 человек признаны инвалидами и 28 лицам установлен процент потери трудоспособности.

По словам директора департамента здравоохранения Черкасской ОГА Анатолия Сытника, на базе лечебно-профилактических учреждений области для военнослужащих развернуто 702 специализированные кровати в 373 палатах повышенной комфортности. Все участники АТО, которые получили ранения или были травмированы, получают специализированную медицинскую помощь в военных госпиталях. В случае необходимости при обращении за медицинской помощью и потребности в медицинской реабилитации раненые бойцы направляются на лечение в медицинские учреждения области по месту жительства. По его словам, всем участникам АТО медицинская помощь в больницах предоставляется своевременно и бесплатно в соответствии с отраслевыми стандартами.