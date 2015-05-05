Показатели радиационного фона в Киеве

На 7.00 вторника, 5 мая, радиационный фон в Киеве составляет 11 микрорентген в час.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, отмечая, что безопасный уровень радиационного фона в Киеве составляет до 30 микрорентген в час.

Читайте такжеОбщая площадь щелей и дыр в саркофага над ЧАЭС превышает тысячу квадратных метров - Толкачев

В городе Чернобыль радиационный фон сегодня утром - 23 микрорентгена в час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час).

На промышленной площадке Чонобильської АЭС – 59 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 140 микрорентген в час).

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, 2 мая был ликвидирован масштабный лесной пожар, вспыхнувший 28 апреля в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.