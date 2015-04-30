Одесские правоохранители разоблачили группировку, распространявшую психотропы по всей Украине
Участники группировки занимались сбытом лекарственных средств, содержащие прекурсор псевдоэфедрин, наркозависимым лицам для дальнейшего изготовления ими психотропных веществ
Одесские правоохранители разоблачили группировку, наладившую распространение психотропных веществ по всей Украине.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в состав группы входили 4 человека - жители Донецкой и Луганской областей, в возрасте от 33 до 60 лет. Участники группировки занимались сбытом лекарственных средств «Ефина» и «Акатар», содержащие прекурсор псевдоэфедрин, наркозависимым лицам для дальнейшего изготовления ими психотропных веществ. Цена за 1 конвалюту составляла 160 грн.
Участники группировки использовали меры конспирации, заказы принимали только по мобильным телефонам. Отправка покупателям в различные города Украины осуществлялось через курьерские службы доставки, оплата проводилась наложенным платежом или перечислением средств на банковские карточки.
Установив всех участников преступной группы и проведя оперативную закупку лекарственных средств с содержанием эфедрина, работники Одесского регионального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали на текущей неделе 3-х наркоторговцев в Херсоне, где подозреваемые временно проживали. Четвертый мужчина - в розыске.
«В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства участников группировки изъяты 55 тыс. грн, полученные от незаконного сбыта лекарственных средств, учетные документы, технические средства связи и более 1 тыс. конвалют психотропных веществ, стоимость которых на «черном рынке» составляет более 175 тыс. грн», - рассказали в отделе.
По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.3 ст.311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Изъятые лекарственные средства направлены на экспертизу.