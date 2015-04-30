Одесские правоохранители разоблачили группировку, распространявшую психотропы по всей Украине

Одесские правоохранители разоблачили группировку, наладившую распространение психотропных веществ по всей Украине.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в состав группы входили 4 человека - жители Донецкой и Луганской областей, в возрасте от 33 до 60 лет. Участники группировки занимались сбытом лекарственных средств «Ефина» и «Акатар», содержащие прекурсор псевдоэфедрин, наркозависимым лицам для дальнейшего изготовления ими психотропных веществ. Цена за 1 конвалюту составляла 160 грн.

Участники группировки использовали меры конспирации, заказы принимали только по мобильным телефонам. Отправка покупателям в различные города Украины осуществлялось через курьерские службы доставки, оплата проводилась наложенным платежом или перечислением средств на банковские карточки.

Установив всех участников преступной группы и проведя оперативную закупку лекарственных средств с содержанием эфедрина, работники Одесского регионального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали на текущей неделе 3-х наркоторговцев в Херсоне, где подозреваемые временно проживали. Четвертый мужчина - в розыске.

«В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства участников группировки изъяты 55 тыс. грн, полученные от незаконного сбыта лекарственных средств, учетные документы, технические средства связи и более 1 тыс. конвалют психотропных веществ, стоимость которых на «черном рынке» составляет более 175 тыс. грн», - рассказали в отделе.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.3 ст.311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Изъятые лекарственные средства направлены на экспертизу.