В Луганской области на растяжке подорвался мирный житель

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, это произошло на линии разграничения огня вблизи г. Золотое.

38-летний житель Луганска, выйдя в лесополосу, недалеко от блокпоста украинских силовиков, зацепил растяжку с гранатой, которая взорвалась. В результате мужчина получил тяжелые осколочные ранения ног и груди. Сейчас он находится в больнице, за жизнь раненого борются медики.

Детали несчастного случая выясняют силовые органы, скорее всего, мужчина пытался пройти с оккупированной на контролируемую Украиной территорию не через официальный пункт пропуска, а по «зеленке», где и наткнулся на растяжку, отметили в пресс-службе.