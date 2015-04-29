В Киеве 7-летний мальчик остался жив, выпав с шестого этажа

В Киеве 7-летний мальчик остался жив после падения с шестого этажа - милиция

Киев. 29 апреля. УНИАН. В Деснянском районе Киева 7-летний мальчик остался жив после падения с балкона квартиры на шестом этаже.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел вчера.

"Врачи скорой помощи, прибыв на место, осмотрели ребенка. Предварительно они установили, что у 7-летнего мальчика перелом ключицы, сотрясение головного мозга, множественные ссадины и ушибы мягких тканей. Пострадавшего доставили в «Охматдет» для детального обследования и оказания необходимой помощи. Медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое", - сообщили в ОСО.

Информация о событии внесена в Единый реестр Деснянского райуправления столичной милиции. Проводится проверка.