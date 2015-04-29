Лесной пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационный фон в Черниговской области

В Черниговской области радиационный фон не претерпел изменений, несмотря на лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области, в Чернигове уровень радиационного фона по состоянию на сегодняшнее утро составлял 11 мкР/час. В пределах области этот показатель колебался от 10 до 13 мкР/час.

На минувшей неделе этот показатель также был в пределах нормы – 11 мкР/час.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возник 28 апреля в 12.45.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 6.00 29 апреля фронт пожара на данной территории окружен и остановлен. Сейчас идет окончательная ликвидация пожара.