В Винницу поступил гуманитарный груз из США для бойцов АТО

В Винницу поступил гуманитарный груз весом 400 кг от американского города-побратима Бирмингем для бойцов, находящихся в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, посылка с 37 коробками прибыла в город курьерской почтой 28 апреля.

«Эта партия - самая большая из всех, что приходили до этого. Она включает медикаменты, перевязочные материалы, системы для переливания крови. Это очень необходимые для военных, которые сейчас находятся на востоке, материалы. В Бирмингеме есть большой медицинский университет, известный на всю страну, и мэрия вместе с сотрудниками этого университета сами подбирают необходимый перечень медикаментов. Груз содержит также специальные и очень дорогие лекарства, например, для остановки крови, антисептики», - рассказала советник городского головы Ольга Парвадова.

По ее словам, лекарства и перевязочные материалы будет разделены на партии. Ими будут доукомплектовывать гуманитарные грузы, которые в дальнейшем будут направляться на восток страны в разные подразделения, где сейчас находятся бойцы из Винницы.