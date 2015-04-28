В Одессе задержан медик, требовавший у больного взятку
09:44, 28 апреля 2015Новости регионов
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В Одессе завотделом медико-санитарной экспертной комиссии требовал у больного 1 тыс. долл. за присвоение группы инвалидности.
Правонарушитель задержан во время получения части денег
1i.com.ua
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, заведующий отделом медико-санитарной экспертной комиссии требовал неправомерную выгоду за присвоение больному гражданину бессрочной 3-й группы инвалидности.
«Правонарушитель задержан во время получения части денег в сумме 500 долл», - сообщили в отделе. 27 апреля следственным управлением Одесского областного управления милиции медработнику сообщено о подозрении в совершении им уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
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