В Одессе задержан медик, требовавший у больного взятку

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, заведующий отделом медико-санитарной экспертной комиссии требовал неправомерную выгоду за присвоение больному гражданину бессрочной 3-й группы инвалидности.

«Правонарушитель задержан во время получения части денег в сумме 500 долл», - сообщили в отделе. 27 апреля следственным управлением Одесского областного управления милиции медработнику сообщено о подозрении в совершении им уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.