В Житомирской области за сутки 2 человека попали в реанимацию из-за укусов змей

В Житомирской области в Овручском районе за последние сутки два человека попали в реанимацию из-за укусов змей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, первый случай произошел 26 апреля в деревне Сташки Овручского района. 50-летний мужчина, находясь в лесу, вышел на обочину дороги, где его за голень и укусила змея. Скорой помощью пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение Овручской центральной районной больницы. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

В тот же день змея укусила 46-летнего жителя города Овруч. Компания друзей отдыхала на природе и один из них увидел змею-медянку и начал с ней играться – змея укусила его в руку. Медики доставили мужчину в реанимационное отделение той же Овручской районной больницы. Сейчас пострадавший переведен в терапевтическое отделение лечебного учреждения.

Учитывая эти случаи, спасатели предостерегают население области и призывают людей быть осторожными.

"Укус змеи может иметь очень серьезные последствия, так как яд быстро поражает жизненно важные системы организма человека: сердечно-сосудистую, кроветворную, нервную. У укушенного уже через полчаса наступают общие признаки отравления: слабость, головная боль, рвота, одышка, головокружение, появляется отечность тканей и тому подобное", - говорится в сообщении.