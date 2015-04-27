В Торезе открылся пункт выдачи гуманитарной помощи Штаба Ахметова

Сегодня, 27 апреля 2015 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова открыл пункт выдачи наборов выживания в Торезе Донецкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. В городе большой спрос на гуманитарную помощь, и мирные местные жители неоднократно обращались в Штаб с просьбой открыть пункт выдачи.

Пункт будет работать по адресу: ул. Пионерская, 2а.

Время работы: с 9.00 до 14.00, с понедельника по пятницу.

Ежемесячно Гуманитарный штаб планирует выдавать более 10 тысяч продуктовых наборов.

Помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова в Торезе могут получить мирные местные жители льготных категорий, утвержденных Штабом:

Люди с I и II группой инвалидности.

Родители-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет).

Многодетные семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 18 лет).

Пенсионеры, возраст которых старше 65 лет, для Донецка и Макеевки старше 60 лет.

Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав.

Инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий.

Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные.

Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке.

Дети-сироты до 23 лет.

Подробную информацию о работе пункта выдачи гуманитарной помощи от Штаба Рината Ахметова в Торезе можно узнать на «горячей линии» 0800 509 001 или helpdonbass@fdu.org.ua.