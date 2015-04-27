Харьковщина: в военном госпитале украдена гуманитарная помощь от волонтеров
Военная прокуратура Харьковского гарнизона Центрального региона Украины начала уголовное производство по факту кражи гуманитарной помощи, поступившей от волонтеров.
Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
"Военной прокуратурой Харьковского гарнизона Центрального региона Украины начато уголовное производство по факту завладения служебными лицами одного из военных мобильных госпиталей, подчиненных Военно-медицинскому клиническому центру Северного региона Министерства обороны Украины, чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в октябре 2014 года благотворительная организация «Всеукраинский благотворительный фонд «Единая семья» в рамках проекта «Одень солдата - помоги ребятам» предоставила благотворительную помощь одному из мобильных госпиталей в виде медицинских препаратов, лекарств и другого имущества на общую сумму более 140 тыс. грн.
"Военные должностные лица госпиталя приняли указанную помощь в октябре 2014 года, однако не учли ее, а в дальнейшем завладели 48 наименованиями медицинских средств и лекарств общим количеством более 1 тыс. 800 единиц", - отмечают в прокуратуре.
Досудебное расследование проводят следователи отдела специальной милиции Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона Центрального региона Украины.
Санкция ч. 2 ст. 191 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы нас срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.