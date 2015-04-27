Харьковщина: в военном госпитале украдена гуманитарная помощь от волонтеров

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Военной прокуратурой Харьковского гарнизона Центрального региона Украины начато уголовное производство по факту завладения служебными лицами одного из военных мобильных госпиталей, подчиненных Военно-медицинскому клиническому центру Северного региона Министерства обороны Украины, чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в октябре 2014 года благотворительная организация «Всеукраинский благотворительный фонд «Единая семья» в рамках проекта «Одень солдата - помоги ребятам» предоставила благотворительную помощь одному из мобильных госпиталей в виде медицинских препаратов, лекарств и другого имущества на общую сумму более 140 тыс. грн.

"Военные должностные лица госпиталя приняли указанную помощь в октябре 2014 года, однако не учли ее, а в дальнейшем завладели 48 наименованиями медицинских средств и лекарств общим количеством более 1 тыс. 800 единиц", - отмечают в прокуратуре.

Досудебное расследование проводят следователи отдела специальной милиции Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона Центрального региона Украины.

Санкция ч. 2 ст. 191 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы нас срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.