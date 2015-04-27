Во время проведения «Киевского полумарафона-2015» к медикам обратились 16 участников
09:50, 27 апреля 2015Новости регионов
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Во время проведения «Киевского полумарафона-2015», который состоялся в воскресенье, 26 апреля, к столичным врачам за медицинской помощью обратились 16 его участников, один из них умер
12 участников полумарафона (в том числе 3 детей) госпитализированы
Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в Департаменте здравоохранения КГГА, наиболее частые причины обращений - травмы и потеря сознания.
"Среди тех, кто нуждался в помощи медиков, трое получили ее на месте. 12 участников полумарафона (в том числе 3 детей) госпитализированы. Один участник умер", - отмечается в сообщении.
По имеющейся информации, во время проведения мероприятия были задействованы 10 бригад экстренной медицинской помощи.
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