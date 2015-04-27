Во время проведения «Киевского полумарафона-2015» к медикам обратились 16 участников

Как сообщили УНИАН в Департаменте здравоохранения КГГА, наиболее частые причины обращений - травмы и потеря сознания.

"Среди тех, кто нуждался в помощи медиков, трое получили ее на месте. 12 участников полумарафона (в том числе 3 детей) госпитализированы. Один участник умер", - отмечается в сообщении.

По имеющейся информации, во время проведения мероприятия были задействованы 10 бригад экстренной медицинской помощи.