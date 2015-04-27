B Донецкую область въехала 3-я автоколонна 18-го Рейса Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 25 апреля, из Днепропетровска в Донецк отправилась третья автоколонна 18-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова. 42 большегрузных автомобиля везут в логистический центр Штаба на «Донбасс Арене» 840 тонн продуктов: подсолнечное масло, крупы, макароны, сахар, муку, рыбные консервы, овсяные хлопья, сгущенное молоко, паштет, детское питание.

Из-за недобросовестности поставщика, который доставил на склад в Днепропетровске некачественную продукцию, в состав гуманитарного груза не была включена тушенка. Благодаря системе контроля Штаба некондиционный продукт был вовремя выявлен. В связи с этим 3 машины, в которых должна была находиться тушенка, были загружены крупами и мукой. В Донецк, как и планировалось, отправилось 42 большегрузных автомобиля.

В Гуманитарном штабе оперативно принимается решение о замене тушенки при дальнейшем формировании продуктовых наборов на равноценный по калорийности продукт, соответствующий всем нормам качества.

«Система контроля качества Гуманитарного штаба выявила, что продукт был поставлен в некондиционном виде. Штаб больше не будет закупать продукцию этого поставщика, - прокомментировал ситуацию Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» штаба Рината Ахметова. – Хочу отметить, что для штаба, для его учредителя Рината Ахметова крайне важно, чтобы помощь благополучателям поступала качественной, в соответствии со всеми нормами и стандартами».

Напомним, в течение этой недели Гуманитарный штаб планирует доставить на Донбасс более 1860 тонн продуктов.

«Специалисты штаба своевременно оформили все документы, получены все пропуска, для того чтобы помощь Рината Ахметова, поступила людям в срок. - рассказывает волонтер Гуманитарного штаба Максим Ровинский. - На следующей неделе штаб не прекращает ни на день свою работу, будет продолжена доставка продуктов людям, которые нуждаются в помощи».

Всего в апреле 2015 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить мирному населению Донбасса 500 тысяч наборов выживания и 30 тысяч детских наборов.