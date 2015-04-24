Помощь штаба Ахметова спасает жизни недоношенным младенцам в Донецке

Семьи 4-х детей, которые на днях появились на свет в одном из роддомов Донецка, получили медикаментозную помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Дети появились на свет раньше срока с маленьким весом. Из-за тяжелой финансовой ситуации родители не в состоянии приобрести дорогостоящие медикаменты самостоятельно.

«О ситуации в одном из роддомов Донецка Штаб Рината Ахметова узнал из социальных сетей. Мы оперативно отреагировали на просьбу и закупили необходимые медикаменты, средства гигиены и расходные материалы для оказания помощи четверым деткам, которые оказались в отделении для недоношенных. По решению Рината Ахметова, приоритетом деятельности Штаба является оказание помощи на лечение детям, которые сейчас находятся в зоне АТО. В Штабе работает «горячая линия», куда мы призываем обращаться родителей, чьи дети нуждаются в помощи», – прокомментировала ситуацию Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Клич о помощи этим новорожденным в социальных сетях бросила директор донецкого Центра матери и ребенка Татьяна Носач.

«Сейчас ситуация очень сложная в Донецке. В городе за неделю рождается от 70 до 90 малышей, а в больницах нет финансирования. До войны с обычными родами все было в порядке, но с маловесными детками проблема была и раньше. Такие детки нуждаются в очень большом количестве лекарств для того, чтобы развивался хорошо мозг и внутренние органы, и они не стали инвалидами. Очень важно им помочь пока они лежат в больнице. Мы сталкивались с такими случаями и понимаем, как много денег уходит еженедельно на выхаживание такого ребенка. Любая помощь таким семьям сейчас очень важна», – говорит Татьяна.

Напомним, за время работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова адресная помощь на экстренное лечение и приобретение медикаментов была оказана более 5 000 человек.

Заявку на помощь в лечении жители Донбасса и переселенцы могут оставить на «горячей линии» Гуманитарного штаба 0800 509 001 или по электронной почте helpdonbass@fdu.org.ua.