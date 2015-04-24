В Чернигове найдено отца девочки, которую подбросили в областную детскую больницу

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

Согласно сообщению, информацию о оставленную ребенка увидела соседка семьи, которая проживает в Репкинском районе. Она позвонила в милицию и к отцу девочки. Муж работает в Чернигове на одном из рынков приезжает домой только на выходные.

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Во время встречи девочка узнала отца. Однако ребенок пока остается в больнице. Правоохранители готовят запрос в Репкинскую районную службу по делам детей на обследование условий проживания детей в этой семье.

По информации криминальной милиции по делам детей, мать девочки имеет еще двух детей девяти и трех лет от первого мужа. Женщина лишена родительских прав на своих старших детей. Сейчас будет решаться вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания девочки в семье.

Как сообщал УНИАН, утром 22 апреля работники Черниговской областной детской больницы обнаружили на пороге грудного отделения девочку в возрасте 10-12 месяцев.