В Чернигове найдено отца девочки, которую подбросили в областную детскую больницу
В Чернигове благодаря распространенной информации милиции разыскали отца девочки, которую 22 апреля нашли на пороге областной детской больницы.
Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.
Согласно сообщению, информацию о оставленную ребенка увидела соседка семьи, которая проживает в Репкинском районе. Она позвонила в милицию и к отцу девочки. Муж работает в Чернигове на одном из рынков приезжает домой только на выходные.
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Во время встречи девочка узнала отца. Однако ребенок пока остается в больнице. Правоохранители готовят запрос в Репкинскую районную службу по делам детей на обследование условий проживания детей в этой семье.
По информации криминальной милиции по делам детей, мать девочки имеет еще двух детей девяти и трех лет от первого мужа. Женщина лишена родительских прав на своих старших детей. Сейчас будет решаться вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания девочки в семье.
Как сообщал УНИАН, утром 22 апреля работники Черниговской областной детской больницы обнаружили на пороге грудного отделения девочку в возрасте 10-12 месяцев.