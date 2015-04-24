В Виннице от анорексии умерла 18-летняя студентка

В Виннице 18-летняя девушка в погоне за стройностью похудела до 29 кг при росте метр семьдесят. В больницу девушка попала уже в состоянии агонии. Спасти ее не смогли, организм был слишком изможденным. Медики констатировали крайнюю степень анорексии, говорится в сюжете ТСН.

В Винницком училище культуры и искусства имени Леонтовича, где училась девушка, говорят, что ее чрезмерную худобу начали замечать около года назад, однако говорить об этом девушка отказывалась. Только близкие подруги знали, что Марина лечится от анорексии.

В администрации училища говорят, что в последнее время Марина часто болела и не появлялась на парах, но о том, от чего она лечилась, узнали лишь за четыре дня до ее смерти.

Врачи рассказывают, что Марина попала в больницу уже в состоянии агонии. Только подключили пациентку к аппарату искусственного дыхания, сердце Марины остановилось из-за истощения организма.