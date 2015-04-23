Львовщина: главного врача районной больницы задержали на взятке

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, взятку 53-летний чиновник требовал и получил за содействие в трудоустройстве на работу в это медицинское учреждение. Правоохранители разоблачили главного врача «на горячем» во время передачи денег.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Согласно санкции статьи должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность главного врача районной больницы к другим аналогичным преступлениям.