Из Днепропетровской области на лечение за границу был направлен 131 раненный боец

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, только Литва в этом году уже приняла 11 бойцов, а всего в течение года страна готова принять около 50 украинских военных.

Это стало возможным благодаря договоренностям Днепропетровской ОГА с Почетным консульством Литовской Республики в Днепропетровске.

Всего с начала проведения АТО в больницах Днепропетровской области получили лечение свыше 4,9 тыс. пострадавших военных. Почти 1,95 тыс. из них были прооперированы. Проведено переливание около 1 тыс. литров крови. Такую помощь в регионе обеспечили 15 медучреждений.

По данным ОГА, на лечение пострадавших из областного бюджета было потрачено 21,7 млн грн. Существенная помощь также оказана Днепропетровской областной организацией Общества Красного Креста, которая обеспечила раненых в АТО лекарствами на сумму свыше 5 млн грн.