В столице работают травмпункты для оказания помощи пострадавшим от укусов клещей

В каждом районе Киева круглосуточно работают травмпункты, где оказывают помощь при укусе клещей.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, с марта по ноябрь наблюдается сезонная активность клещей, которая имеет два выраженных пика активности: в апреле-мае и в августе-сентябре.

Как напоминает Департамент здравоохранения, клещи являются переносчиками возбудителей вирусных, риккетсиозных и бактериальных заболеваний. На территории Киева клещи переносят болезнь Лайма среди людей, пироплазмоз - среди собак, а в некоторых регионах Украины - еще и клещевой энцефалит, туляремию и др.

«Если к телу человека присосался клещ, следует его снять как можно быстрее. В каждом районе Киева круглосуточно работают травмпункты, где клеща извлекут, обработают место укуса, предоставят необходимые рекомендации», - подчеркнули в КГГА.