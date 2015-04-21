В Киеве 7 человек заразились болезнью Лайма после укусов клещей

В парках и зеленых зонах столицы с приходом тепла активизировались клещи, которые являются переносчиками опасных заболеваний, пишет Сегодня. Так, по данным главного врача Киевского городского центра здоровья Отто Стойки, с начала 2015 года зафиксировано 7 случаев заражения людей болезнью Лайма. "Правда, это немного меньше, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. Тогда было уже 12 случаев", – говорит Стойка.

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Случаев заражения энцефалитом в этом году пока не было. Всего в прошлом году зарегистрирован 441 случай заболевания болезнью Лайма, причем у 228 человек заражение произошло непосредственно в пределах города.

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Болезнь Лайма – серьезное инфекционное заболевание, которое передается иксодовыми клещами. Если на ранних стадиях не проводится лечение, болезнь может привести к длительной нетрудоспособности и инвалидности.