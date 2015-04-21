В Хмельницком восстановлено отопление больниц

13:36, 21 апреля 2015
Новости регионов
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С 20 апреля в Хмельницком восстановлено отопление больниц и детсадов.

Фото УНИАН

 Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, коммунальное предприятие «Хмельницктеплокоммунэнерго» в связи со снижением среднесуточной температуры атмосферного воздуха ниже +8 градусов начало поставлять тепло в помещения лечебно-профилактических учреждений и дошкольных заведений города.

Как известно, отопительный сезон в Хмельницком прекращен с 14 апреля.

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