В Хмельницком восстановлено отопление больниц
13:36, 21 апреля 2015Новости регионов
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С 20 апреля в Хмельницком восстановлено отопление больниц и детсадов.
С 20 апреля в Хмельницком возобновлено отопление больниц и детсадов/ Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, коммунальное предприятие «Хмельницктеплокоммунэнерго» в связи со снижением среднесуточной температуры атмосферного воздуха ниже +8 градусов начало поставлять тепло в помещения лечебно-профилактических учреждений и дошкольных заведений города.
Как известно, отопительный сезон в Хмельницком прекращен с 14 апреля.
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