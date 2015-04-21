Житомирская детская больница получила современные аппараты искусственной вентиляции легких

Два новых аппарата искусственной вентиляции легких руководители власти области передали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской областной детской больницы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, современная техника, которую получила больница, поможет спасать жизни новорожденным маловесным детям с дыхательными расстройствами. Благодаря такому оборудованию врачи будут контролировать не только центральную нервную и дыхательную системы, но и состояние малышей с врожденными пороками развития после операций. Эти французские аппараты SERVO-I приобретенные за средства областного бюджета: на них потрачено более 1,6 млн грн.

Главный врач Житомирской областной детской больницы Виктор Марченко отметил, что отделение анестезиологии и интенсивной терапии с койками для новорожденных оказывает помощь на уровне мировых стандартов, ведь здесь спасают детей, которые раньше были обречены.

Всего в этом отделении анестезиологии и интенсивной терапии с койками для новорожденных ежегодно лечится более 1000 детей, 55% из которых требуют искусственной вентиляции легких аппаратным методом.

Кроме этого, производитель подарил в заведение уникальный химический стерилизатор, обрабатывающий ценное лапароскопическое оборудование, благодаря которому сокращается количество послеоперационных осложнений и реабилитационный период у пациентов