Психологи Штаба Ахметова помогают детям-переселенцам справиться с травмой войны

На этих выходных психологическая служба Гуманитарного Штаба Рината Ахметова впервые провела групповое развивающее занятие для детей-переселенцев, проживающих в Днепропетровской области. Об этом рассказала Дарья Касьянова, руководитель проекта «Психологическая помощь детям» Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«Недалеко от Днепропетровска, в пгт Юбилейный, Гуманитарный штаб Рината Ахметова еще в декабре прошлого года, открыл уникальный в своем роде Центр поддержки семьи и детей «Хорошо дома», – говорит Дарья Касьянова. – Сделан он по типу досугового центра с игровыми площадками, но в этом Центре можно воспользоваться и услугами логопеда или получить консультацию специалиста по работе с детьми-инвалидами. Здесь временно размещаются дети, сбежавшие от родителей и дети, столкнувшиеся с насилием в семье, проживают молодые мамы-одиночки, готовые отказаться от своих младенцев. Под наблюдением врачей, психологов и социальных работников дети и родители пытаются сохранить семью».

Но теперь у Центра появилась еще одна важная задача. Его специалисты должны помочь детям переселенцев справиться с психологическими травмами, нанесенными войной. По данным Гуманитарного штаба, на сегодняшний день только в пгт Юбилейный в семьях временных переселенцев насчитывается 360 детей. У этих деток серьезные проблемы со здоровьем – энурез, заикание, страхи. Все признаки того, что специалисты определяют диагнозом – травма войны.

Поэтому Гуманитарный штаб принял решение на базе Центра «Хорошо дома» открыть детскую группу психологической поддержки. Теперь каждую субботу два психолога Штаба, прошедшие спецкурс «Травма войны», будут проводить групповые занятия для деток от 4 до 17 лет, на которых помогут ребятам побороть свои страхи и тревожность через общение, подвижные игры и арт-терапию.

«Самые уязвимые сейчас – это дети. С ними будут проводить коррекционные развивающие группы, во время которых специалисты в игровой форме помогут избавиться от стрессов и тревог», – объясняет Дарья Касьянова.

Вместе с детьми полезные советы и психологическую поддержку получат и их родители. Ведь, по мнению психологов, стабильное эмоциональное состояние ребенка во многом зависит от настроя и состояния родителей, которые являются главной опорой и поддержкой в борьбе со стрессами и психологическими травмами.

В рамках проекта «Травма войны» Гуманитарный штаб Ахметова приглашает детей и их родителей из Донецкой и Луганской областей в Центр «Хорошо дома».

Адрес: пгт Юбилейный, ул. Совхозная, 66

Время занятий: по субботам, с 10.00 до 14.00

Предварительная регистрация: по телефону Горячей линии 0800 509 001