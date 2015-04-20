В Харьковском военном госпитале проходят лечение более 300 бойцов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга, посвященного ситуации в Харьковском военном госпитале, сообщила координатор волонтерской группы "Сестры милосердия" Ярина Чаговец.

"У нас на данный момент находятся 300-320 человек, в целом, со всеми болезнями. Шесть человек находятся в реанимации с огнестрельными ранениями, четыре - в палате интенсивной терапии. Все остальные - ребята, которые более-менее способны передвигаться", - сказала волонтер.

По словам Чаговец, в харьковский военный госпиталь попадают как раненые, так и больные, в том числе и с психическими болезнями, бойцы из зоны проведения АТО.

"То, в чем они принимали участие, не у каждого человека это может выдержать психика. К сожалению, психиатрическое отделение у нас переполнено, и достаточно переполнено постоянно", - подчеркнула волонтер.

По ее словам, больше всего пациентов попадают в больницу с жалобами на органы пищеварения. Чаговец отметила, что больше всего бойцов в харьковский госпиталь прибывает из артемовской больницы.

Она подчеркнула, что в харьковской госпиталь больных и раненых бойцов доставляют ежедневно.