Полтавщина: демобилизованные из зоны АТО будут оздоровлены в санаториях

Как сообщил УНИАН директор Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак, оздоровление бойцам пообещала областная власть и сейчас они проходят обследование.

«Более 600 демобилизованных из зоны АТО полтавчан уже прошли обследование. Только 76 из них не нуждаются в помощи. В целом же бойцы нуждаются в различной помощи: как амбулаторной, так и санаторном оздоровлении. Из более чем 800 демобилизованных - 407 изъявили желание оздоровиться», - сказал Лысак.

Он говорит, что у бойцов врачи констатируют заболевания желудочно-кишечного тракта, нервные болезни. Есть также военнослужащие, которые нуждаются в психологической помощи, те, кто нуждаются в протезировании.

Лысак также сообщил, что медицинские учреждения Полтавской области приняли более 700 военнослужащих из зоны АТО. 160 из них получили огнестрельные ранения, полторы сотни - минно-взрывные травмы, столько же - другие повреждения.

По состоянию на сегодняшний день из всех участников АТО, которые обратились за медицинской помощью, только один нуждается в протезировании.