Первая автоколонна 18-го Рейса Ахметова прибыла в Донецк

В Донецк на стадион «Донбасс Арена» прибыла первая автоколонна 18-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова, которая выехала 18 апреля из Днепропетровска, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

37 большегрузных автомобилей доставили на Донбасс 740 тонн продуктов: сахар, муку, подсолнечное масло, крупы, макароны, рыбные и мясные консервы, овсяные хлопья, сгущенное молоко, а также паштет. Из этих продуктов волонтеры ФК «Шахтер» в ближайшее время сформируют 50 тысяч наборов выживания для стариков, инвалидов, многодетных матерей и других льготных категорий граждан, предварительно наклеив на каждую единицу продуктов стикеры "Благотворительная помощь. Не для продажи".

Ежедневно на стадионе «Донбасс Арена» сотни волонтеров формируют гуманитарные наборы:

«Однажды, придя сюда, помочь бабушкам из нашего дома, где я живу, получить гуманитарную помощь, я попросила остаться, попробовать поработать волонтером. Получила огромное удовольствие от того, что я здесь помогаю людям. Было такое воодушевление, что я пришла домой и сказала: хочу остаться здесь в фонде, помогать людям», - рассказывает о своей работе волонтером Гуманитарного штаба Рината Ахметова Наталья Котова.

Гуманитарная помощь Штаба Рината Ахметова предназначена для мирных жителей, которые находятся в зоне АТО, а также мирным переселенцам на территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольных украинской власти.

«Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает работу над задачей по доставке 500-ти тысяч наборов для выживания и 30-ти тысяч наборов для детей в апреле. И в рамках задачи 18 апреля из Днепропетровска в Донецк отправились 37 большегрузных автомобиля, которые доставят 740 тонн продуктов. Это позволит сформировать 50 тысяч наборов для выживания», - прокомментировал отправку колонны руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова Александр Вишняков.

Напомним, что весь благотворительный груз в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова перед отправкой на Донбасс прошел регистрацию в Министерстве социальной политики, согласно последним требованиям законодательства, как гуманитарная помощь. Перед выездом машины и груз прошли опломбировку в присутствии СМИ. Со всеми необходимыми пропускными документами автоколонна прошла украинскую таможню и все блокпосты. С документами на автоколонну можно ознакомиться по ссылке: http://www.fdu.org.ua/files/docs/28_ru_dokumenty_rejsa_18.04.15.pdf