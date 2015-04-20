В Одессе задержали чиновника, который брал взятки у врачей

Как сообщили УНИАН в департаменте противодействия преступности в сфере экономики МВД, заместитель главного врача на системной основе брал взятки у подчиненных.

«За возможность работать на своих должностях и создание благоприятных условий труда медицинские сестры через руководителей отделений вынуждены были систематически передавать средства руководству диспансера. После получения очередной неправомерной выгоды в сумме 8 тыс грн от заведующего одним из кабинетов диспансера чиновника задержали», - рассказали в департаменте.

Зафиксирован 21 факт получения неправомерной выгоды на общую сумму 55 тыс грн.

По данному факту следственным отделом Одесского городского управления МВД открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Денежные средства и вещественные доказательства изъяты с места происшествия.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.