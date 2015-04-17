В Конотопе выписана последняя группа госпитализированных после инфекционного заболевания детей

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

«Дети чувствуют себя хорошо. Немедленная госпитализация в течение суток всех заболевших способствовала локализации эпидситуации и недопущению ее распространения. Оперативно было проведено обследование контактных лиц и подворные обходы. Профилактические мероприятия продолжаются», - отметил Бутенко.

По его словам, все, кто после недомогания обращался за медицинской помощью, продолжают находиться под амбулаторным наблюдением.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в г. Конотопе в инфекционное отделение центральной районной больницы с предварительным диагнозом «кишечная инфекция» были госпитализированы 18 детей из детских дошкольных учреждений «Теремок» и «Золотой ключик». Впоследствии число госпитализированных воспитанников детсадов возросло до 31. У всех у них был выявлен патогенный стафилококк. Такое заболевание среди контактных лиц также обнаружено у 26 взрослых, в том числе в 9 - из числа обслуживающего персонала.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей работниками ДУЗ №3 «Теремок» и ДУЗ №7 «Золотой ключик» г.. Конотопа начато уголовное производство, соответствующие сведения внесены в ЕРДР по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч . 1 ст. 137 УК Украины.