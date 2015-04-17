В Конотопе выписана последняя группа госпитализированных после инфекционного заболевания детей
В городе Конотопе Сумской области выписаны из больницы последние шесть детей, госпитализированных вследствие инфекционного заболевания из двух детских садов
Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.
«Дети чувствуют себя хорошо. Немедленная госпитализация в течение суток всех заболевших способствовала локализации эпидситуации и недопущению ее распространения. Оперативно было проведено обследование контактных лиц и подворные обходы. Профилактические мероприятия продолжаются», - отметил Бутенко.
По его словам, все, кто после недомогания обращался за медицинской помощью, продолжают находиться под амбулаторным наблюдением.
Как сообщал УНИАН, 9 апреля в г. Конотопе в инфекционное отделение центральной районной больницы с предварительным диагнозом «кишечная инфекция» были госпитализированы 18 детей из детских дошкольных учреждений «Теремок» и «Золотой ключик». Впоследствии число госпитализированных воспитанников детсадов возросло до 31. У всех у них был выявлен патогенный стафилококк. Такое заболевание среди контактных лиц также обнаружено у 26 взрослых, в том числе в 9 - из числа обслуживающего персонала.
По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей работниками ДУЗ №3 «Теремок» и ДУЗ №7 «Золотой ключик» г.. Конотопа начато уголовное производство, соответствующие сведения внесены в ЕРДР по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч . 1 ст. 137 УК Украины.