В Черкассах эвакуировали учеников и учителей школы из-за неизвестного запаха
18:11, 17 апреля 2015Новости регионов
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В Черкассах сегодня днем из-за неизвестного запаха эвакуировали около 600 учеников и учителей Черкасской общеобразовательной школы-лицея спортивного профиля №34.
Проводится проверка, никого из детей и учителей не госпитализировали.
УНИАН
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, учителя и ученики почувствовали странный запах в помещении, из-за которого некоторым ученикам стало плохо.
На место прибыли несколько бригад скорой помощи и группа радиационной, химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения УГСЧС области, чтобы проверить воздух в здании на содержание вредных веществ.
Проверка не выявила вредных веществ в воздухе.
Спасатели предполагают, что кто-то из детей распылил в школе содержимое газового баллончика.
По данному факту проводится проверка, никого из детей и учителей не госпитализирован.
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