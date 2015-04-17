В Черкассах эвакуировали учеников и учителей школы из-за неизвестного запаха

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, учителя и ученики почувствовали странный запах в помещении, из-за которого некоторым ученикам стало плохо.

На место прибыли несколько бригад скорой помощи и группа радиационной, химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения УГСЧС области, чтобы проверить воздух в здании на содержание вредных веществ.

Проверка не выявила вредных веществ в воздухе.

Спасатели предполагают, что кто-то из детей распылил в школе содержимое газового баллончика.

По данному факту проводится проверка, никого из детей и учителей не госпитализирован.