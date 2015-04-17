В Черниговском военном госпитале с начала АТО прошли лечение более 1,3 тыс. бойцов

В Черниговском базовом 407-м военном госпитале с начала проведения антитеррористической операции прошли лечение почти 1,3 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщили в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

В основном, в военном госпитале Чернигова продолжают курс лечения раненные военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые были переведены в военно-медицинское учреждение из лечебных учреждений зоны АТО.

По словам руководителя военного госпиталя Александра Слесаренко, раненые бойцы в госпитале полностью обеспечены необходимыми медикаментами и вещами.

«С начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины, лечение в госпитале прошли 1,3 тыс. военнослужащих. Сегодня в лечебном учреждении находятся еще 28 бойцов - участников АТО», - отметил он.

Слесаренко добавил, что в военном госпитале функционирует вся необходимая диагностическая и лечебная аппаратура.