В Киеве будут выплачивать пособие детям-инвалидам, которые являются сиротами

Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, согласно документу материальную помощь будут предоставлять ежемесячно, начиная с января, 153 детям-инвалидам, которые воспитываются в приемных семьях, детских домах семейного типа или находятся под опекой или попечительством. А именно: в размере 400 грн и 500 грн (если у ребенка умерли или погибли оба родителя, то есть она является полной сиротой), уточнили в КГГА.

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«Средства будут выплачивать приемным семьям, одному из родителей-воспитателей детских домов семейного типа, опекуну или попечителю в соответствии с Порядком выплаты пенсий и денежной помощи по согласию пенсионеров и получателей помощи через их текущие счета в банках, а также в соответствии с Инструкцией о выплате и доставке пенсий, социальных пособий национальным оператором почтовой связи. Кроме того, средства будут начислять на карточный счет в рамках внедрения проекта системы «Карточка киевлянина» тем, у кого она есть», - говорится в сообщении.

Также, по данным КГГА, будет предоставлено единовременное пособие в размере 3,5 тыс. грн 10-м матерям, которые в этом году родили тройню или больше детей.