На Харьковщине в летний сезон оздоровят почти 200 тысяч детей

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора департамента по делам молодежи и спорта облгосадминистрации Виталия Кириленко.

По его словам, из числа социально незащищенных категорий планируют оздоровить 122 тысячи детей, что составляет 86,2% их общего количества.

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«В 2015 году наблюдается расширение круга детей социально незащищенных категорий, а именно: дети из семей внутренне перемещенных лиц, дети участников АТО. Согласно предварительным плановым показателям, на территории области проживает 1798 детей таких категорий, из которых оздоровлением и отдыхом планируется охватить 1670 детей (92,9%)», - сказал Кириленко.

Он отметил, что летом 2015 года на территории области планируется работа 703 заведений оздоровления и отдыха, в том числе 28 детских лагерей. Также в регионе откроются 658 лагерей дневного пребывания, 15 лагерей труда и отдыха и 2 палаточных городка.