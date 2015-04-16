В Донецк прибыла завершающая автоколонна 17-го рейса Ахметова

Вчера, 15 апреля, завершающая автоколонна 17-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова прибыла в Донецк, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

35 большегрузных автомобилей доставили на Донбасс 692 тонны продуктов: сахар, подсолнечное масло, мясные и рыбные консервы, крупы, пряники, сгущенное молоко, муку, овсяные хлопья, детские каши, детские пюре.

Гуманитарный груз прибыл в логистический центр Штаба на стадионе «Донбасс Арена», где из этих продуктов волонтеры ФК «Шахтер» в ближайшее время сформируют 70 тысяч взрослых и 13,5 тысяч детских наборов выживания, предварительно наклеив на каждую единицу продуктов стикеры «Благотворительная помощь. Не для продажи».

Перед выездом машины и груз прошли мониторинг представителями добровольческих батальонов в присутствии СМИ.

Евгений Кравченко, представитель батальона «Днепр-1»:

«Внутри запрещенных грузов нет. Только продукты питания. Я сам непосредственно был в этой зоне. Там очень сложно с обеспечением продуктами. И, я думаю, люди будут очень благодарны. Потому что там очень не хватает продовольствия, людям там нечего есть».

Весь благотворительный груз в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова перед отправкой на Донбасс прошел регистрацию в Министерстве социальной политики, согласно последним требованиям законодательства, как гуманитарная помощь. Со всеми необходимыми пропускными документами автоколонна прошла украинскую таможню и все блокпосты. С документами на автоколонну можно ознакомиться по ссылке: http://www.fdu.org.ua/files/docs/27_ru_ttn_15.04.2015.pdf.

Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова:

«Гуманитарная помощь Штаба Рината Ахметова предназначена для мирных жителей, которые находятся в зоне АТО, а также для мирных переселенцев на территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольной украинской власти. В апреле усилена интенсивность доставки продуктов. До конца месяца на Донбасс доставят 500 тысяч наборов выживания для взрослых и 30 тысяч детских наборов. Уже в субботу из Днепропетровска в Донецк отправится первая автоколонна 18-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова».