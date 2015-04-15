Перечень лекарств, которые можно приобрести по карточке киевлянина, дополнили 63 наименования

Перечень лекарственных средств, которые можно приобрести по карточке киевлянина, увеличился с 100 до 163 наименований.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Департамент социальной политики и КП «Фармация».

Как отмечается, в связи с подорожанием цен на лекарственные средства возникла необходимость усовершенствовать проект «Карточка киевлянина» с целью урегулирования вопроса по обеспечению льготными лекарствами социально незащищенных слоев населения.

Были проведены переговоры со столичными производителями фармацевтической продукции ЗАО «Дарница», ОАО «Фармак», Борщаговским ХФЗ. Также к процессу подключились Киевский витаминный завод и завод «Фарма Старт». В результате был подписан меморандум и определен список из 163 жизненно необходимых препаратов, которые теперь можно приобрести по карточке киевлянина во всех 98 коммунальных аптеках.

В КГГА при этом отмечают, что до сих пор льготные лекарства по Карточке киевлянина можно было купить только в 40 учреждениях КП «Фармация».

Городские фармпредприятия сделали скидку на препараты от 10% до 20% от заводской цены. В свою очередь, КП «Фармация» весь этот ассортимент запустила в сеть для льготников со своей минимальной наценкой. Таким образом, скидка в аптеках коммунального предприятия для социально незащищенных людей составляет порядка 35-40% по сравнению с коммерческими сетями, сообщает пресс-служба мэрии.