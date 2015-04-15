Перечень лекарств, которые можно приобрести по карточке киевлянина, дополнили 63 наименования
Регулирование вопроса по обеспечению льготными лекарствами социально незащищенных слоев населения
Перечень лекарственных средств, которые можно приобрести по карточке киевлянина, увеличился с 100 до 163 наименований.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Департамент социальной политики и КП «Фармация».
Как отмечается, в связи с подорожанием цен на лекарственные средства возникла необходимость усовершенствовать проект «Карточка киевлянина» с целью урегулирования вопроса по обеспечению льготными лекарствами социально незащищенных слоев населения.
Были проведены переговоры со столичными производителями фармацевтической продукции ЗАО «Дарница», ОАО «Фармак», Борщаговским ХФЗ. Также к процессу подключились Киевский витаминный завод и завод «Фарма Старт». В результате был подписан меморандум и определен список из 163 жизненно необходимых препаратов, которые теперь можно приобрести по карточке киевлянина во всех 98 коммунальных аптеках.
В КГГА при этом отмечают, что до сих пор льготные лекарства по Карточке киевлянина можно было купить только в 40 учреждениях КП «Фармация».
Городские фармпредприятия сделали скидку на препараты от 10% до 20% от заводской цены. В свою очередь, КП «Фармация» весь этот ассортимент запустила в сеть для льготников со своей минимальной наценкой. Таким образом, скидка в аптеках коммунального предприятия для социально незащищенных людей составляет порядка 35-40% по сравнению с коммерческими сетями, сообщает пресс-служба мэрии.