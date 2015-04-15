За ремонт одесской инфекционки хотели незаконно получить миллионы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Хозяйственным судом 14 апреля удовлетворен иск прокуратуры области в интересах государства к управлению капитального строительства Одесского городского совета и обществу с ограниченной ответственностью.

«Исковые требования заключались в признании недействительным решения комитета по конкурсным торгам и договора о закупке работ по реконструкции и реставрации памятника градостроительства 19 века «Городская клиническая инфекционная больница» в 2011 году на 118,5 млн грн», - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что прокуратурой выявлены нарушения законодательства, а именно то, что управление капитального строительства не имело бюджетных полномочий на заключение указанного договора, а документы участников не соответствовали требованиям проведения конкурсных торгов.