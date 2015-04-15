Сумщина: у дошкольников, которые отравились в детсадах, обнаружили патогенный стафилококк

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области со ссылкой на прокурора Конотопской межрайонной прокуратуры Сергея Сегиду, работниками Конотопской ЦРБ им. академика М. Давыдова по состоянию на 14 апреля было обследовано 109 детей, из них был госпитализирован 31 ребенок. Сейчас двое детей находятся в инфекционном и 13 детей - в детском отделении.

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«Результаты санитарно-микробиологического исследования продуктов питания соответствуют требованиям нормативных документов. Однако, у 31 ребенка выявлен патогенный стафилококк. Среди контактных лиц у 26 взрослых также выявлено данное заболевание, в том числе у 9 из числа обслуживающего персонала (ДОУ №3 - 8; ДОУ №7 - 1)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9-10 апреля в Конотопе с детских дошкольных учреждений «Теремок» (посещали 185 детей) и «Золотой ключик» (посещали 182 ребенка) в инфекционное отделение районной больницы с предварительным диагнозом «пищевое отравление» были госпитализированы 27 детей и 1 взрослый. Специалисты районной СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей работниками учреждения 10 апреля начато уголовное производство, соответствующие сведения внесены в ЕРДР по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК Украины. Процессуальное руководство указанного производства осуществляет Конотопская межрайонная прокуратура, ход расследования находится на контроле прокуратуры Сумской области.