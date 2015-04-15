В Одессе вернули в собственность города земли санатория «Украина»

В Одессе суд вернул в собственность города участок земли бывшего санатория «Украина» стоимостью более 10 млн грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, выполнено решение райсуда, которым удовлетворен иск прокуратуры Приморского района Одессы. Исковые требования прокуратуры заключались в истребовании земельных участков общей площадью 0,50 га и стоимостью более 10,2 млн грн из незаконного владения физических лиц и отмене государственных актов на право собственности на земли. Земельные участки расположены на Французском бульваре – в курортной зоне Одессы.

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