Информация о работе пунктов выдачи помощи Штаба Ахметова в Донецкой и Луганской областях

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, на текущей неделе, 14 – 17 апреля 2015 года, помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова можно получить в 48 пунктах выдачи в Донецкой и Луганской областях.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

г. ДОНЕЦК

Буденовский район

Адрес пункта: ул. Октября, 10 (ДК имени А. С. Пушкина, остановка «Площадь Будённого»).

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

Ворошиловский район

Адрес пункта: ул. Артема, 100 «д» (ориентир памятник Артёму).

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

Калининский район

Адрес пункта: пр. Ильича, 19 «ж» (остановка «Амстор», офис компании «Украинский ритейл»).

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

Киевский район («РСК Олимпийский»)

Адрес пункта: ул. Челюскинцев, 198, в («РСК Олимпийский»)

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

Киевский район (стадион «Донбасс Арена»)

Адрес пункта: ул. Челюскинцев 189, е (Донбасс Арена, помещение Fan Shop)

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: семьи с детьми до 2-х лет, проживающие в Донецке

Кировский район (ДК им. Франко)

Адрес пункта: ул. Кирова, 145 (ДК им. Франко)

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

Кировский район (м-н Текстильщик)

Адрес пункта: ул. В. Терешковой, 39 «а» (ЛСК Лидер)

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

Куйбышевский район

Адрес пункта: пр. Панфилова, 86 (ДК Куйбышева)

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

Ленинский район

Адрес пункта: пр-т Ленинский, 7а (Помещение магазина «Засядько»)

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

Петровский район

Адрес пункта: ул. Архитекторов, 2а (ДК им. Г.И. Петровского)

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

Пролетарский район

Адрес пункта: ул. Б. Магистральная, 24 (здание ПУМБа, напротив исполкома)

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. МАКЕЕВКА

для жителей Червоногвардейского района (пункт в Донецке)

Адрес пункта: Донецк, Калининский район, просп. Ильича, 93а (ДС «Дружба»)

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

Центрально-Городской район

Адрес пункта: ул. Монтажная 52а (ДК им. В.М. Бажанова)

График работы: 9:00-13:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

Горняцкий район

Адрес пункта: м-н Зеленый, ул. Сусанина, 15 (ДК им. В.Г. Кирсановой)

График работы: 9:00-13:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

Советский район

Адрес пункта: ул. Гаврилова 5 (ДК им. Воровского)

График работы: 9:00-13:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. ЯСИНОВАТАЯ

Адрес пункта: ул. Некрасова, д. 16 (помещение магазина «ПроСтор»)

График работы: 10:00 – 14:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. ХАРЦЫЗСК

Адрес пункта: ул. Чекалина, 1 (ДК ПАО ХТЗ)

График работы: 9:00-15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. ШАХТЕРСК

Адрес пункта: ул. Крупской, 18 (помещение магазина «АТБ»)

График работы: 9:00-15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. МОСПИНО

Адрес пункта: ул. Ново - Моспино, 24а (ДК «Юность»)

График работы: 09:00 – 13:00, без перерыва, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. ИЛОВАЙСК

Адрес пункта: ул. Первомайская, 107 (Помещение аптеки)

График работы: 10:00 – 14:00, без перерыва, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. ЗУГРЭС

Адрес пункта: ул. 60 лет Октября, 38 (ДК «Луч»)

График работы: 10:00 – 14:00, без перерыва, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. КИРОВСКОЕ

Адрес пункта: ул. Донецкая, 10 (Здание Главпочтамта)

График работы: 09:00 – 14:00, без перерыва, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. ДОКУЧАЕВСК

Адрес пункта: ул. Независимости, 21 (ДК им. А.С. Пушкина)

График работы: 09:00 – 14:00, без перерыва, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. КОМСОМОЛЬСКОЕ

Адрес пункта: ул. Ленина 12, (Дом Культуры им. Ильича)

График работы: 09:00 – 14:00, без перерыва, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. МАРИУПОЛЬ

Адрес пункта: ул. Куприна, 10

График работы: с 9:00 до 17:00, с понедельника по четверг.

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а также эвакуированные льготных категорий из населенных пунктов на линии огня (Тельмановский и Новоазовский районы), но без статуса переселенца. Они должны иметь паспорт с регистрацией в указанных городах и документ, подтверждающий льготную категорию.

г. ДРУЖКОВКА

Адрес пункта: ул. Космонавтов, 26 (помещение ХПЦ "Логос")

График работы: 11:00-15:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. НОВОГРОДОВКА

Адрес пункта: ул. О. Кошевого, 46 (помещение Новогродовского горсовета)

График работы: 08:00 – 17:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: I и II группа инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно); многодетные семьи (количество детей от 3, возраст всех детей до 18 лет) (отцу набор не выдается); пенсионеры, возраст которых больше 65 лет; семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав; люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные; беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке; дети-сироты до 23 лет из числа переселенцев.

г. ДИМИТРОВ

Адрес пункта: м-н Молодежный, д.51, каб.61 (помещение Димитровского городского центра соцслужбы для семьи, детей и молодежи)

График работы: 08:00 до 17:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: I и II группа инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно); многодетные семьи (количество детей от 3, возраст всех детей до 18 лет) (отцу набор не выдается); пенсионеры, возраст которых больше 65 лет; семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав; люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные; беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке; дети-сироты до 23 лет из числа переселенцев.

пгт. ВЕЛИКАЯ НОВОСЁЛКА

Адрес пункта: ул. Октябрьская, 34

График работы: с понедельника по четверг с 8:00 – 17:00 (перерыв 12:00-13:00), пятница с 8:00 – 16:00 (перерыв 12:00-13:00)

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: I и II группа инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно); многодетные семьи (количество детей от 3, возраст всех детей до 18 лет) (отцу набор не выдается); пенсионеры, возраст которых больше 65 лет; семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав; участники и инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий; люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные; беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке.

г. КРАМАТОРСК

Адрес пункта: ул. Транспортная, 20 (Центр помощи временным переселенцам)

График работы: 09:00-16:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. КОНСТАНТИНОВКА

Адрес пункта: ул. Белоусова, 5 (помещение тер.центра)

График работы: с понедельника по четверг 09:00-17:00, пятница 9:00–15:45.

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: I и II группа инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно); многодетные семьи (количество детей от 3, возраст всех детей до 18 лет) (отцу набор не выдается); пенсионеры, возраст которых больше 65 лет; семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; участники и инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий; люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные; беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке; семьи переселенцев с 1 или 2 детьми до 18 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

г. КОНСТАНТИНОВКА (Для жителей КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА)

Адрес пункта: ул. Ломоносова, 156 (помещение Райгосадминистрации)

График работы: 09:00-15:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. КРАСНОГОРОВКА

Адрес пункта: ул. Кирова, 30 (помещение бывшего детского сада «Колобок»)

График работы: 09:00-15:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: мирные жители и переселенцы Марьинского района льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: люди с I и II группой инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет); многодетные семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 18 лет); пенсионеры, возраст которых старше 65 лет, для Донецка и Макеевки старше 60 лет;

семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав; инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий; люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные.

г. МАРЬИНКА

Адрес пункта: ул. Ворошилова, 29 (помещение Дома культуры)

График работы: 08:00-15:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: мирные жители и переселенцы льготных категорий Марьинского района, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: люди с I и II группой инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет); многодетные семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 18 лет); пенсионеры, возраст которых старше 65 лет, для Донецка и Макеевки старше 60 лет; семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав; инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий; беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке; дети-сироты до 23 лет.

пгт. АЛЕКСАНДРОВКА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)

Адрес пункта: ул. Советской Конституции, 27

График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

с. СПАССКО-МИХАЙЛОВКА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)

Адрес пункта: ул. Ленина, 117

График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

с. МИХАЙЛОВКА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)

Адрес пункта: ул. Ленина, 38 а

График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

с. СТАРОВАРВАРОВКА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)

Адрес пункта: ул. Большая Садовая, 9

График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

с. СТЕПАНОВКА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)

Адрес пункта: ул. Комсомольская, 21

График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

с. ВЕСЕЛАЯ ГОРА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)

Адрес пункта: ул. Октябрьская, 45

График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

с. ЗОЛОТЫЕ ПРУДЫ (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)

Адрес пункта: ул. Школьная, 43 г

График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

с. МИРНАЯ ДОЛИНА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)

Адрес пункта: ул. Школьная, 2

График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

с. НЕКРЕМЕННОЕ (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)

Адрес пункта: ул. Дружбы народов, 1

График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

пгт. МАНГУШ (ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН)

Адрес пункта: ул. Ленина, 64 (холл Центра детского творчества)

График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: люди с I и II группой инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно); многодетные семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 18 лет); пенсионеры, возраст которых больше 65 лет; семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий; беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке; семьи переселенцев с 1 или 2 детьми до 18 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. СЕВЕРОДОНЕЦК

Адрес пункта: пр. Химиков, 2 (офис ОО «Проект 7 линия»)

График работы: 9:00-16:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. СЧАСТЬЕ

Адрес пункта: пл. Мира, 9 (помещение Дома культуры)

График работы: 9:00 – 15:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий и переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. РУБЕЖНОЕ

Адрес пункта: ул. Восточная, 8

График работы: 9:00 – 16:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

г. ЛИСИЧАНСК

Адрес пункта: ул. Ленина, 34

График работы: 10:00 – 14:00, с понедельника по пятницу

Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

Обращаем внимание, что графики работы пунктов могут измениться в случае изменения графика доставки продуктовых наборов на точки выдачи, а также из-за обострения ситуации в регионе. Возможно оперативное закрытие тех или иных пунктов выдачи в связи с угрозой безопасности мирных жителей и волонтеров. Дополнительно информацию по работе пунктов выдачи благотворительной помощи можно узнать по телефону горячей линии Штаба 0800 509 001.