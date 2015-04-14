Информация о работе пунктов выдачи помощи Штаба Ахметова в Донецкой и Луганской областях
На текущей неделе, 14 – 17 апреля, помощь от Гуманитарного штаба можно получить в 48 пунктах выдачи
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, на текущей неделе, 14 – 17 апреля 2015 года, помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова можно получить в 48 пунктах выдачи в Донецкой и Луганской областях.
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ДОНЕЦК
Буденовский район
Адрес пункта: ул. Октября, 10 (ДК имени А. С. Пушкина, остановка «Площадь Будённого»).
График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
Ворошиловский район
Адрес пункта: ул. Артема, 100 «д» (ориентир памятник Артёму).
График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
Калининский район
Адрес пункта: пр. Ильича, 19 «ж» (остановка «Амстор», офис компании «Украинский ритейл»).
График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
Киевский район («РСК Олимпийский»)
Адрес пункта: ул. Челюскинцев, 198, в («РСК Олимпийский»)
График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
Киевский район (стадион «Донбасс Арена»)
Адрес пункта: ул. Челюскинцев 189, е (Донбасс Арена, помещение Fan Shop)
График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: семьи с детьми до 2-х лет, проживающие в Донецке
Кировский район (ДК им. Франко)
Адрес пункта: ул. Кирова, 145 (ДК им. Франко)
График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
Кировский район (м-н Текстильщик)
Адрес пункта: ул. В. Терешковой, 39 «а» (ЛСК Лидер)
График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
Куйбышевский район
Адрес пункта: пр. Панфилова, 86 (ДК Куйбышева)
График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
Ленинский район
Адрес пункта: пр-т Ленинский, 7а (Помещение магазина «Засядько»)
График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
Петровский район
Адрес пункта: ул. Архитекторов, 2а (ДК им. Г.И. Петровского)
График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
Пролетарский район
Адрес пункта: ул. Б. Магистральная, 24 (здание ПУМБа, напротив исполкома)
График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. МАКЕЕВКА
для жителей Червоногвардейского района (пункт в Донецке)
Адрес пункта: Донецк, Калининский район, просп. Ильича, 93а (ДС «Дружба»)
График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
Центрально-Городской район
Адрес пункта: ул. Монтажная 52а (ДК им. В.М. Бажанова)
График работы: 9:00-13:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
Горняцкий район
Адрес пункта: м-н Зеленый, ул. Сусанина, 15 (ДК им. В.Г. Кирсановой)
График работы: 9:00-13:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
Советский район
Адрес пункта: ул. Гаврилова 5 (ДК им. Воровского)
График работы: 9:00-13:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. ЯСИНОВАТАЯ
Адрес пункта: ул. Некрасова, д. 16 (помещение магазина «ПроСтор»)
График работы: 10:00 – 14:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. ХАРЦЫЗСК
Адрес пункта: ул. Чекалина, 1 (ДК ПАО ХТЗ)
График работы: 9:00-15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. ШАХТЕРСК
Адрес пункта: ул. Крупской, 18 (помещение магазина «АТБ»)
График работы: 9:00-15:00, без перерыва, с понедельника по пятницу.
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. МОСПИНО
Адрес пункта: ул. Ново - Моспино, 24а (ДК «Юность»)
График работы: 09:00 – 13:00, без перерыва, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. ИЛОВАЙСК
Адрес пункта: ул. Первомайская, 107 (Помещение аптеки)
График работы: 10:00 – 14:00, без перерыва, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. ЗУГРЭС
Адрес пункта: ул. 60 лет Октября, 38 (ДК «Луч»)
График работы: 10:00 – 14:00, без перерыва, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. КИРОВСКОЕ
Адрес пункта: ул. Донецкая, 10 (Здание Главпочтамта)
График работы: 09:00 – 14:00, без перерыва, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. ДОКУЧАЕВСК
Адрес пункта: ул. Независимости, 21 (ДК им. А.С. Пушкина)
График работы: 09:00 – 14:00, без перерыва, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. КОМСОМОЛЬСКОЕ
Адрес пункта: ул. Ленина 12, (Дом Культуры им. Ильича)
График работы: 09:00 – 14:00, без перерыва, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. МАРИУПОЛЬ
Адрес пункта: ул. Куприна, 10
График работы: с 9:00 до 17:00, с понедельника по четверг.
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а также эвакуированные льготных категорий из населенных пунктов на линии огня (Тельмановский и Новоазовский районы), но без статуса переселенца. Они должны иметь паспорт с регистрацией в указанных городах и документ, подтверждающий льготную категорию.
г. ДРУЖКОВКА
Адрес пункта: ул. Космонавтов, 26 (помещение ХПЦ "Логос")
График работы: 11:00-15:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. НОВОГРОДОВКА
Адрес пункта: ул. О. Кошевого, 46 (помещение Новогродовского горсовета)
График работы: 08:00 – 17:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: I и II группа инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно); многодетные семьи (количество детей от 3, возраст всех детей до 18 лет) (отцу набор не выдается); пенсионеры, возраст которых больше 65 лет; семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав; люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные; беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке; дети-сироты до 23 лет из числа переселенцев.
г. ДИМИТРОВ
Адрес пункта: м-н Молодежный, д.51, каб.61 (помещение Димитровского городского центра соцслужбы для семьи, детей и молодежи)
График работы: 08:00 до 17:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: I и II группа инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно); многодетные семьи (количество детей от 3, возраст всех детей до 18 лет) (отцу набор не выдается); пенсионеры, возраст которых больше 65 лет; семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав; люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные; беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке; дети-сироты до 23 лет из числа переселенцев.
пгт. ВЕЛИКАЯ НОВОСЁЛКА
Адрес пункта: ул. Октябрьская, 34
График работы: с понедельника по четверг с 8:00 – 17:00 (перерыв 12:00-13:00), пятница с 8:00 – 16:00 (перерыв 12:00-13:00)
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: I и II группа инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно); многодетные семьи (количество детей от 3, возраст всех детей до 18 лет) (отцу набор не выдается); пенсионеры, возраст которых больше 65 лет; семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав; участники и инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий; люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные; беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке.
г. КРАМАТОРСК
Адрес пункта: ул. Транспортная, 20 (Центр помощи временным переселенцам)
График работы: 09:00-16:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. КОНСТАНТИНОВКА
Адрес пункта: ул. Белоусова, 5 (помещение тер.центра)
График работы: с понедельника по четверг 09:00-17:00, пятница 9:00–15:45.
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: I и II группа инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно); многодетные семьи (количество детей от 3, возраст всех детей до 18 лет) (отцу набор не выдается); пенсионеры, возраст которых больше 65 лет; семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; участники и инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий; люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные; беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке; семьи переселенцев с 1 или 2 детьми до 18 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
г. КОНСТАНТИНОВКА (Для жителей КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА)
Адрес пункта: ул. Ломоносова, 156 (помещение Райгосадминистрации)
График работы: 09:00-15:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. КРАСНОГОРОВКА
Адрес пункта: ул. Кирова, 30 (помещение бывшего детского сада «Колобок»)
График работы: 09:00-15:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: мирные жители и переселенцы Марьинского района льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: люди с I и II группой инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет); многодетные семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 18 лет); пенсионеры, возраст которых старше 65 лет, для Донецка и Макеевки старше 60 лет;
семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав; инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий; люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные.
г. МАРЬИНКА
Адрес пункта: ул. Ворошилова, 29 (помещение Дома культуры)
График работы: 08:00-15:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: мирные жители и переселенцы льготных категорий Марьинского района, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: люди с I и II группой инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет); многодетные семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 18 лет); пенсионеры, возраст которых старше 65 лет, для Донецка и Макеевки старше 60 лет; семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав; инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий; беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке; дети-сироты до 23 лет.
пгт. АЛЕКСАНДРОВКА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)
Адрес пункта: ул. Советской Конституции, 27
График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
с. СПАССКО-МИХАЙЛОВКА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)
Адрес пункта: ул. Ленина, 117
График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
с. МИХАЙЛОВКА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)
Адрес пункта: ул. Ленина, 38 а
График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
с. СТАРОВАРВАРОВКА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)
Адрес пункта: ул. Большая Садовая, 9
График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
с. СТЕПАНОВКА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)
Адрес пункта: ул. Комсомольская, 21
График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
с. ВЕСЕЛАЯ ГОРА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)
Адрес пункта: ул. Октябрьская, 45
График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
с. ЗОЛОТЫЕ ПРУДЫ (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)
Адрес пункта: ул. Школьная, 43 г
График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
с. МИРНАЯ ДОЛИНА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)
Адрес пункта: ул. Школьная, 2
График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
с. НЕКРЕМЕННОЕ (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН)
Адрес пункта: ул. Дружбы народов, 1
График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
пгт. МАНГУШ (ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН)
Адрес пункта: ул. Ленина, 64 (холл Центра детского творчества)
График работы: 8:00-17:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом, а именно: люди с I и II группой инвалидности; родители-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно); многодетные семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 18 лет); пенсионеры, возраст которых больше 65 лет; семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий; беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке; семьи переселенцев с 1 или 2 детьми до 18 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. СЕВЕРОДОНЕЦК
Адрес пункта: пр. Химиков, 2 (офис ОО «Проект 7 линия»)
График работы: 9:00-16:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. СЧАСТЬЕ
Адрес пункта: пл. Мира, 9 (помещение Дома культуры)
График работы: 9:00 – 15:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: мирные жители льготных категорий и переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. РУБЕЖНОЕ
Адрес пункта: ул. Восточная, 8
График работы: 9:00 – 16:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
г. ЛИСИЧАНСК
Адрес пункта: ул. Ленина, 34
График работы: 10:00 – 14:00, с понедельника по пятницу
Кто может получить помощь: переселенцы льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.
Обращаем внимание, что графики работы пунктов могут измениться в случае изменения графика доставки продуктовых наборов на точки выдачи, а также из-за обострения ситуации в регионе. Возможно оперативное закрытие тех или иных пунктов выдачи в связи с угрозой безопасности мирных жителей и волонтеров. Дополнительно информацию по работе пунктов выдачи благотворительной помощи можно узнать по телефону горячей линии Штаба 0800 509 001.