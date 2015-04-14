Во Львовской области в результате урагана травмированы три человека

Во Львовской области 13 апреля вечером в результате порывов ветра были травмированы три человека и разрушены десятки крыш жилых домов в населенных пунктах области.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, в 17.02 на ул. Хуторовка во Львове порыв ветра поднял отдельно стоящую сэндвич-панель (строительный элемент - УНИАН) размером 1х2 метра, которая травмировала двух человек - 1949 и 1948 года рождения. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу.

В 19.36 в центре Львова на площади Рынок порывом ветра была сорвана крыша деревянной палатки размером 4×4 метра, в результате чего травмирован мужчина, 1953 года рождения, который в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу.

В 18.28 на ул. Керченской во Львове была сорвана крыша на площади 150 кв. м со здания дворца спорта «Галичина». Обломками крыши выбито окно на балконе квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Также в городе Новый Роздол на ул. Коновальца, 36 был сорван шифер с крыши двухэтажной новостройки размером 11×10 м. В Старосамборском районе ураган сорвал половину крыши со здания размером 10×7 м. В городе Броды на ул. Богуна с крыши трехэтажного жилого дома сорвано металлическое покрытие. В городе Золочеве на ул. Сечевых Стрельцов с крыши пятиэтажного жилого дома были сорваны металлические листы. В селе Тейсаров Жидачевского района в трех частных хозяйствах были повреждены крыши двух жилых и хозяйственного зданий - сорвано по 50% площадей крыш.

Сегодня продолжается ликвидация последствий стихии.