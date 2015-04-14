Тернопольщина: на кладбище найдено тело новорожденного ребенка

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, информация об обнаруженном теле младенца поступила к сотрудникам Борщевского райотдела милиции от жителя села Гуштын. Мужчина сообщил, что на могиле своего родственника обнаружил закопанное тело новорожденного ребенка, которое было завернуто в полиэтиленовый пакет.

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По предварительным данным экспертов, смерть младенца-девочки наступила в октябре-ноябре прошлого года. Следов насилия на детском теле обнаружено не было.

По данному факту начато уголовное производство по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности матери младенца.