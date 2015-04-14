Днепропетровщина: 13-летний мальчик погиб в результате взрыва заряда гранатомета

.Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

«Установлено, что около военного полигона пасли скот 54-летний гражданин вместе с 13-летним мальчиком. Мальчик, зайдя на территорию полигона, нашел там предмет, похожий на кумулятивный заряд ручного противотанкового гранатомета, который взорвался у него в руках. Вследствие взрыва ребенок получил смертельную травму», - говорится в сообщении ОСО.

Продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.