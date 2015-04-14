Днепропетровщина: 13-летний мальчик погиб в результате взрыва заряда гранатомета
13:45, 14 апреля 2015Новости регионов
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В Широковском районе Днепропетровской области 12 апреля на заброшенном военном полигоне вблизи села Зеленый Гай результате взрыва заряда ручного противотанкового гранатомета погиб 13-летний мальчик
Кумулятивный заряд ручного противотанкового гранатомета взорвался в руках мальчика
УНИАН
.Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.
«Установлено, что около военного полигона пасли скот 54-летний гражданин вместе с 13-летним мальчиком. Мальчик, зайдя на территорию полигона, нашел там предмет, похожий на кумулятивный заряд ручного противотанкового гранатомета, который взорвался у него в руках. Вследствие взрыва ребенок получил смертельную травму», - говорится в сообщении ОСО.
Продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.
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