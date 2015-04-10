Сумщина утвердила областную программу оздоровления и отдыха детей на 2015 год

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты Сумского облсовета приняли 9 апреля во время заседания сессии: «за» проголосовали 56 из 60 присутствующих депутатов.

В частности, в документе отмечается, что целью программы является обеспечение проведения оздоровления и отдыха детей Сумщины, которые требуют особого социального внимания и поддержки, в соответствии с потребностями региона, увеличение качественных и количественных показателей оздоровленных детей. Реализация программы позволит обеспечить эффективное проведение оздоровительно-отпускной кампании в 2015 г., а также внедрить открытый, объективный и прозрачный подбор и направление детей в учреждения оздоровления и отдыха области и Украины.

При этом отмечается, что стоимость путевки в загородных учреждениях оздоровления и отдыха ежегодно увеличивается, а на общегосударственном уровне сегодня остаются не утвержденными Программа оздоровления и отдыха детей, другие нормативно-правовые акты, которые являются необходимыми для надлежащей реализации Закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей». Кроме того, осложняет ситуацию и факт отсутствия финансирования оздоровительной кампании за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности на 2015 г. Также не разработан единый механизм финансовой поддержки учреждений оздоровления и отдыха по приобретению продуктов питания, медицинскому обеспечению.

По информации начальника управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрия Лантушенко, выполнение областной программы позволит обеспечить выполнение плановых показателей охвата детей услугами оздоровления и отдыха на уровне 2014 г. (55,4%); поддержать существующие, не допустить закрытия и перепрофилирования детских заведений оздоровления и отдыха области; эффективно использовать средства областного бюджета, в том числе путем развития альтернативных форм оздоровления и отдыха детей.

От общей суммы финансирования 3 млн грн предусмотрено на обеспечение закупки услуг по оздоровлению и отдыху, организации и направлению детей льготных категорий в заведения оздоровления, отдыха области и Украины, а также обеспечению и расширению сети передвижных лагерей палаточного типа и увеличению количества тематических изменений в них.

Кроме того, 618,26 тыс. грн предусмотрено на обеспечение оздоровления и отдыха талантливых и одаренных детей (победителей и призеров международных, всеукраинских, областных, районных, городских олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад) из числа воспитанников внешкольных учебных заведений и детско-юношеских спортивных школ в учреждениях оздоровления и отдыха области.

Также 76,8 тыс. грн предусмотрено на обеспечение оздоровления и отдыха студентов-сирот или лишенных родительской опеки, которые учатся в высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, в соответствующих заведениях области, а 62 тыс. грн - на организацию и оздоровление воспитанников детских домов-интернатов.