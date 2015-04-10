В Конотопе с кишечной инфекцией госпитализированы 18 детей из двух детсадов

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, всего детсады посещают 185 и 182 детей соответственно.

В больницу с ухудшением самочувствия обратились 30 детей (3-6 лет), 12 после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение.

Сегодня по состоянию на 7.00 течение заболевания госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести.

Специалисты районной СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается. Ситуация находится на контроле Управления ГСЧС в Сумской области.