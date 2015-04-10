В Конотопе с кишечной инфекцией госпитализированы 18 детей из двух детсадов
10:21, 10 апреля 2015Новости регионов
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Вчера в Конотопе Сумской области в инфекционное отделение центральной районной больницы с предварительным диагнозом «кишечная инфекция» были госпитализированы 18 детей из детсадов «Теремок» и «Золотой ключик»
Сегодня по состоянию на 7.00 протекание заболевания госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести
Фото: УНИАН
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, всего детсады посещают 185 и 182 детей соответственно.
В больницу с ухудшением самочувствия обратились 30 детей (3-6 лет), 12 после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение.
Сегодня по состоянию на 7.00 течение заболевания госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести.
Специалисты районной СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается. Ситуация находится на контроле Управления ГСЧС в Сумской области.
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